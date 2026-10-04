Knights and Merchants Remake
Po 12 latach pracy została wydana stabilna wersja Knights and Merchants Remake.Morf
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Po 12 latach pracy została wydana stabilna wersja Knights and Merchants Remake.Morf
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Komentarze (76)
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@Kampinos: wczesne 3D to IMO największa pomyłka branży gier jesli chodzi o RPG/strategie. Wyglądało to przez długie lata jak rzygi wylane na klocki.
Ale strasznie to klocowate, brak handlu, powolne, walka jest zupełnie... Nie potrafię tego nazwać nawet.
Ale klimat, jezusmaria. Ten klimat.
I - na Wielkiego Architekta - jak katowałem to demo Tropico.
Pare lat nie odpalałem kam remake. Chyba czas wrócić
oink oink oink
fajna giera, pamiętam jak kiedyś odkryłem taktyki jak się w to gra albo pvp na multi co ludzie, a głównie to polacy i rosjanie, bo to w naszych kręgach gra popularna odwalają to głowa mała xD