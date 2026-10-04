tak panie? NA ROZKAZ? taaaa? taaaaaak? do usług! SŁUCHAMMM. SZTURMEM ICH!



fajna giera, pamiętam jak kiedyś odkryłem taktyki jak się w to gra albo pvp na multi co ludzie, a głównie to polacy i rosjanie, bo to w naszych kręgach gra popularna odwalają to głowa mała xD