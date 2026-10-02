W Irlandii wchodzi w życie zakaz jazdy na e-hulajnogach dla osób poniżej 18 lat
W Irlandii wprowadzono zakaz korzystania z hulajnóg elektrycznych przez osoby poniżej 18. roku życia w związku z rosnącą liczbą urazów wśród dzieci, w tym poważnych urazów mózgu leczonych w szpitalu CHI Temple Street.Tired_
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Komentarze (16)
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Nie wiem skąd tu tyle minusów. Bo rodzice tu mają więcej władzy niż państwo. Póki co...
@sebastian-podjadlo: Dobra, nieważne, to jest najwyżej oceniany post xDDD
Super jest ten nowy wykop
@Wulfi: martwy przepis jak to, że teraz są ograniczenia do 25 km/h. Nikt tego nie sprawdza więc jeżdżą po 50 km/h po chodnikach.
@Wulfi: dzieci mają całkowity zakaz prowadzenia aut :-)
oh wait, u nas tak już częściowo jest XD
@klamkaodokna: Nie jest tak. Branie obiadów w szkole jest dobrowolne.
@klamkaodokna: jest coś takiego jak zakaz sprzedaży alkoholu i papierosów nieletnim.
no faktycznie dramat.