Do milicji tera przyjmują każdego jak leci. Pamiętacie sprzed paru dni tego typa komendanta co się bił o miejsce w kolejce na stacji i tego drugiego milicjanta co z pałką wyskoczył na nikomu niewinnego typa nawet nie wiedząc o co chodzi ( ͡° ͜ʖ ͡°)