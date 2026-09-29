Radiowóz rozbił ich nowe auto. Policjanci nie przyznają się do winy
Para narzeczonych zatrzymała się w Płocku, aby pomóc mężczyźnie leżącemu na jezdni. W ich świeżo odebrany z salonu samochód uderzył nieoznakowany radiowóz, a następnie także w kolejne auto. Ubezpieczyciel uznał szkodę całkowitą, ale odmówił wypłaty odszkodowania, policjanci nie przyznali sie do winywedontcare
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Komentarze (30)
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Niby jaki może być inny powód. Chyba, że jest jakieś drugie dno o którym nie wiemy
CZ: pomáhat a chránit
DE: Die Polizei, dein Freund und Helfer
FR: łac: pro patria vigilant / fr: Pour la Patrie ils veillent / pl: czuwamy nad ojczyzną
milicja 2.0 w polszy:
gnębić i kłamać