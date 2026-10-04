Epsteinowy sygnalista nie żyje: ujawnił powiązania człowieka Trumpa z wyspiarzem
Dzień dobry. Przyszliśmy popełnić pana s---------o.gutenmorgenichhabemich
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Dzień dobry. Przyszliśmy popełnić pana s---------o.gutenmorgenichhabemich
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Przemówienie senatora USA sprzed 5 miesięcy, jakie wygłosił w senacie o tuszowaniu powiązań Trumpa z Epsteinem i Rosją. Samo przemówienie składa się z wielu udokumentowanych (linki poniżej) rzeczy i stanowi wiele "kropek" do połączenia dla inteligentnych osób. Jedyne co zabrakło, to powiązań z Mosadem i Izraelem, być może