A co Wy myśleliście, że on łazi i żre te kebaby i inne gówna pod publiczkę do kamery bo nie ma nic lepszego do robienia? Oczywistym jest, że robi to po to, żeby to w końcu zmonetyzować.

Jeszcze bedzie jurorem w master chefie ( ͡° ͜ʖ ͡°)