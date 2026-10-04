Książulo w ogniu krytyki: fani nie są zadowoleni ze współpracy.
Od 7.10 pizza Książula w każdej Żabce za 24,99 zł. Top komentarz: zamienił wartości na mrożonkę. W lipcu tłumaczył się z płatnejwspółpracy z Popeyes.miejscownikpl
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Komentarze (284)
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Nie-żyda wolno bezpośrednio okraść tj. oszukać go w rachunku, na pizzy itp., byle tego nie zmiarkował, gdyż imię Boże mogłoby być znieważone.
https://www.youtube.com/watch?v=u5Xv0-_dbAo&t=48s
Okazuje się że nie chodziło o zasady, tylko o cenę.
Każdy ma inny smak a traktują go jak kulinarnego Boga. Zarabia na debilach miliony.
Tyle i aż tyle. Nie dawajcie temu trolowi atencji. Zakop
Przecież ten pajac wie o smaku i guście tyle co byle menel z jego osiedla na Bródnie XD
J*bany mlaskun robiący kariere na chamach zażerających się śmieciem
Prawda boli co nie?
Już nawet jutubery od kebabów mają swoich pożytecznych idiotów?
Frizy(lody Koral) , Wojanki(napoje ),Goaty (napoje od Czajnika) , Budda( napoje 80mln przychodu/50mln zysku) . Male Brajanki kupuja wszystko co pchaja im ich ukochani influencerzy , a influencerzy pchaja sie we wspolprace reklamowo-sponsorko/ambasadorski zwlaszcza branza FMGC, przeciez dzieki temu z marszu maja te 5-10mln dochodu , zalezy od volumenu sprzedazy danego brandu , a jesli dany Influencer wlasne napoje zlecaja rozlewnia, a Biedronka Lidl Zabka jako dystrybutor to
Jeszcze bedzie jurorem w master chefie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jeszcze ofiarę z siebie robi. Wziął minimum, żeby mieć co do gara włożyć. A tak w ogóle to mu się ten