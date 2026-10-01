Powiedzcie mi, taka broda jest ładna? Czy ogolony na gładko

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kiedyś robiłem sobie taką u ukrainskiego barbera i laski otwarcie pisały, że chcą tej brody miedzy udami, a na ulicy kolesie zaczepiali mnie i chwalili za styl. to jest totalnie posrana sytuacja. dzisiaj inaczej układam zarost, na "włocha" i nawet nikt nie zapyta o godzinę. nie wiem o co chodzi, ale mnie to totalnie fascynowalo kiedys. no weź, podbija