Kolejny drogowy zabójca ucieka
Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie wydała list gończy za Kamilem Bocheńskim, podejrzanym o spowodowanie śmiertelnego wypadkushiz323
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Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie wydała list gończy za Kamilem Bocheńskim, podejrzanym o spowodowanie śmiertelnego wypadkushiz323
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Komentarze (17)
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Czyli w tym chlewie z dykty zwanym krajem możesz zabić dowolną ilość ludzi na drodze, potem mówisz, że się kręci w głowie więc wiozą cię do szpitala gdzie sobie zamawiasz w poczekalni bilet lotniczy do Dubaju i se wychodzisz xD
Mówimy o państewku, w którym debile z policji i prokuratury nie zauważyli sprawcy zdarzenia drogowego, w którym zginęły 3 osoby a na autostradzie stał od nich w odległości 200 metrów.
Mówimy o państewku, w którym policja i prokuratura przez kilkanaście lat nie mogły
kiedyś robiłem sobie taką u ukrainskiego barbera i laski otwarcie pisały, że chcą tej brody miedzy udami, a na ulicy kolesie zaczepiali mnie i chwalili za styl. to jest totalnie posrana sytuacja. dzisiaj inaczej układam zarost, na "włocha" i nawet nikt nie zapyta o godzinę. nie wiem o co chodzi, ale mnie to totalnie fascynowalo kiedys. no weź, podbija