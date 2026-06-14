W tym samym czasie patologiczna część internetu zauważa, że coraz więcej ludzi ma ich dosyć i reaguje np naklejając karne naklejki.

I krzyczą, że niszczenie mienia.

Mienia, którego właścicielem jest bank, a oni płacą leasing stanowiący większą część ich wypłaty.

A robią to, by pokazać innym, że są kimś, kim nie są, a taka naklejka, czy nawet zwrócenie uwagi, to atak na ich całą osobowość.

Bo wypożyczony samochód to jedyne, co w Pokaż całość