Problemy psychiczne
Blisko dwudziestoletnia tradycja jeżdżenia po chodniku i parkowania w kilku rzędach przy ul. Okrzei w Warszawie skutkuje tym, że nawet podczas przebudowy drogi i zmiany oznakowania kierowcy nie mogą się powstrzymać od łamania przepisów. Kolejna dawka głupich tłumaczeń i lekceważenia potrzeb pieszychrybeczka
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Komentarze (51)
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Bo ten typ to za słabo na siebie doniósł.
Wolny rynek jest fajny tylko jak wszyscy inni maja gorzej i wykopek decyduje komu ile się należy a potem sie okazuje, ze oddaje 1/10 wyplaty poteznemu lekarzowi za 10min rozmowy z ktorej nic sie nie dowiedzial i pozostaje pruć dupe na wykopie
Brutalne
Otóż na prawdziwie wolnym rynku mamy inny schemat tylko ty nie chcesz widziec krokow jego ewolucji, ktora jest nieunikniona, bo nie moze on istniec w prozni (dlatego nigdzie go nie ma co wykopki ignorują).
Wolny rynek -> konkurowanie o klienta -> wygrywanie konkurencji i dominacja danej branży -> monopolizacja, wykupowanie konkurencji w zarodku, efekt skali -> kapital pozwalajacy na lobbowanie (łapówki) dla politykow piszących prawo przychylne danej grupie interesów czy
I krzyczą, że niszczenie mienia.
Mienia, którego właścicielem jest bank, a oni płacą leasing stanowiący większą część ich wypłaty.
A robią to, by pokazać innym, że są kimś, kim nie są, a taka naklejka, czy nawet zwrócenie uwagi, to atak na ich całą osobowość.
Bo wypożyczony samochód to jedyne, co w
https://shidap.pl/kontakt.html
HIDAP Marek Wielgołaski
Okrzei 7
03-715 Warszawa
Komentarz wysłany z płyty Solgaz
Ale przynajmniej mozesz z-----c sobie Lexusa na kredyt za 200k i jechac 5km 20 minut, oszczędnie w c--j, bo hybrydy mało palą jesli nie doliczysz marnowania zycia w korkach jak juz sprzedasz 8h, zeby