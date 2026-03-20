Światło uwięzione w warstwie tysiące razy cieńszej niż kartka papieru
Polscy naukowcy opracowali strukturę, która więzi światło podczerwone w warstwie o grubości zaledwie 40 nanometrów. Aby to uzyskać, wytworzyli strukturę nazywaną siatką podfalową stosując do tego specjalny materiał - dwuselenek molibdenu. Swoje wyniki opublikowali w czasopiśmie "ACS Nano".Lifelike
Poza tym tego typu materiały nie służą do przechowywania światła, tylko do sterowania
A najważniejsze w nauce nie chodzi o patentowane, tylko o rozwijanie wiedzy. Do tej pory był problem z tworzeniem tak cienkich warstw MoSe. Oni pokazali jak można jednak tego dokonać. Jeżeli metoda okaże się naprawdę udana, to kolejni naukowcy będą ją wykorzystywać,
