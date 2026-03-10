MTV lat 90. czas, w którym teledyski były małymi arcydziełami. Zapraszamy do pod
W czasach, gdy MTV było jeszcze telewizją muzyczną, teledyski były małymi dziełami sztuki, na które czekało się i oglądało je z ekscytacją równie wielką, jeśli nie większą niż na samą muzykę ulubionych zespołów. Oto jedne z najciekawszych klipów "puszczanych" w MTV w tamtym czasie.Facetpo40
- #
- #
- #
- 63
- Odpowiedz
Komentarze (63)
najlepsze
https://www.youtube.com/watch?v=3mbBbFH9fAg&list=RD3mbBbFH9fA
https://www.youtube.com/watch?v=StZcUAPRRac&list=RDStZcUAPRRac&start_radio=1
albo to:
https://www.youtube.com/watch?v=FQlAEiCb8m0