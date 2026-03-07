Podobny przypadek miałem w rodzinie, ale to było krótko po Pierwszej Wojnie, więc łatwiej było w tamych czasach coś pokręcić albo celowo zamataczyć.



Facet sprzedał działkę mojemu pradziadkowi i równolegle innemu facetowi, po czym s--------ł do Ameryki. Bo latach batalii sądowych pradziadek został na gospodarstwie, ale jakoś tak do lat 60-tych (czyli prawie do końca życia) spłacał temu drugiemu jego połowę własności.