Sprzedali tę samą działkę dwóm rodzinom. Urzędniczy chaos czy zwykłe oszustwo?
W programie wraca bulwersująca sprawa rodziny, której państwo sprzedało tę samą działkę co innej rodzinie, zakładając dwie ważne księgi wieczyste dla jednej nieruchomości. Bohaterowie opowiadają o wieloletniej walce z urzędami, poczuciu krzywdy i bezsilności wobec państwowego bałaganu.martty
Sąd w Warszawie. W KW błędne numery repertoriów, błędne daty przekształcenia lub uzyskania praw do lokalu.
Jednym słowem, p--------k w sądach to normalka.
@pernamentnaonuca: Nie umiem się doliczyć tych polskich elektrowni jądrowych, żeby móc się do Ukrainy porównywać.
Facet sprzedał działkę mojemu pradziadkowi i równolegle innemu facetowi, po czym s--------ł do Ameryki. Bo latach batalii sądowych pradziadek został na gospodarstwie, ale jakoś tak do lat 60-tych (czyli prawie do końca życia) spłacał temu drugiemu jego połowę własności.
A przecież zatrudnienie informatyka to za duże koszta bo jak to tak będzie zarabiał więcej niż 6000 netto
