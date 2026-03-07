Przerabiał ktoś temat przesunięcia słupa niskiego napięcia? Chciałbym przenieść wjazd na posesje nie z lewej a z prawej strony działki tam gdzie właśnie stoi słup i wiąże się to z jego przesunięciem o kilka metrów, dalej stałby na mojej działce. Wie ktoś może ile to zachodu administracyjnego no i ile może coś takiego kosztować?