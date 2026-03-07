Postawiła Ci gmina słup na działce? Dostaniesz odszkodowanie! Jest przełom
Postawiło Ci miasto, gmina słupa energetycznego, studnie czy cokolwiek innego na Twojej działce bez aktu notarialnego? Dostaniesz odszkodowanie z odsetkami. Idź zgłoś sprawę do sąduFXMAG
Miliardy może.
Ci od słupów i tak by je postawili, każdy sąd klepnie służebność przesyłu i to nigdy nie było kwestią sporną. Jest nią sprawa wynagrodzenia za służebność i ogólnie traktowanie właścicieli działek tak, jakby nie mieli żadnych praw do swojej własności.
Innymi słowy problemem nie jest słup, który stanął na prywatnej działce. Jest nim to, w jaki sposób
Chłop ma płot, żywopłot i fragment garażu na działce gminy przeznaczonej pod drogę.
Gminy i powiaty dokładnie wiedzą, gdzie kto wlazł na ich działkę bo non stop operują na mapach z geoportalu.
W drugą stronę to niekoniecznie.