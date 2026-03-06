zawsze sie zastanawiałem czemu wszystkie bajki z czasów komuny były w takiej smutnej palecie barw- nigdy nie miały ładnych, żywych kolorów tylko takie smutne- jak żółty to musztardowy, jak zielony to oliwkowy, czerwony zawsze słabo nasycony

czy to był celowy zabieg czy taka charakterystyka nośników z tamtych czasów