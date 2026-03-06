Zderzenie policyjnego BMW z ciężarówką. Czyja to wina?
Zderzenie policyjnego BMW Grupy Speed z samochodem ciężarowym na autostradzie A2 niedaleko Słubic. Mundurowi uznali, że winnym kolizji jest kierowca ciężarówki a ten winnym się nie czuje i mówi, że nadzorujący policjantów naczelnik, który przyjechał na miejsce zdarzenia, miał zaproponować mu...tomek-hall
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 32
- Odpowiedz
Komentarze (32)
najlepsze
Miał szczęście chłop że akurat był korek i ma klarowne nagranie sytuacji od kolegów bo by tak mu policjanci 'pomagali i chronili' że aż by mu w pięty poszło
@Don_Synek: ale my nie mamy do czynienia z polem przed pojazdem tylko z boku. Kierowca TIRa siedzi po przeciwnej stronie od tej od której podjeżdżali, do tego siedzi wysoko, a linię wzroku ma jakieś 2,5 metra nad ziemią. Taka beemka ma poniżej 1,5 metra wysokości więc mała szansa żeby mógł ją zobaczyć z tak małej odległości,
Radiowóz na sygnale robi szeroki łuk, więc nie ma opcji, że wjechał z nienacka w martwą strefę.
Gdyby kierowca bardziej interesował się tym, co się dzieje wokół ciężarówki, to by w radiowóz nie wjechał.
Gdyby zamiast radiowozu był rowerzysta, to byście jechali po kierowcy ciężarówki i od razu uznali za winnego.
@epicentrum_chaosu: szczerze powiedziawszy to we współczesnych samochodach większości pojazdów uprzywilejowanych w ogóle nie słychać niemal do ostatniej chwili. Sam nie mam jakiegoś super wyciszonego, ale i tak nierzadko ich nie słychać, a radia wcale jakoś głośno też nie słucham.
Jedynie straż pożarną zawsze dobrze słychać.