Jak można bronić kierowcy ciężarówki?

Radiowóz na sygnale robi szeroki łuk, więc nie ma opcji, że wjechał z nienacka w martwą strefę.

Gdyby kierowca bardziej interesował się tym, co się dzieje wokół ciężarówki, to by w radiowóz nie wjechał.

Gdyby zamiast radiowozu był rowerzysta, to byście jechali po kierowcy ciężarówki i od razu uznali za winnego.