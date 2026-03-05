Kierowcy PKM Tychy zatrzymani przez SG. Fałszywe prawa jazdy
Szokujące wyniki kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w Tychach. Siedmiu obcokrajowców, którzy na co dzień zasiadali za kierownicami autobusów tyskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, pracowało nielegalniesylwke3100
Komentarze (43)
najlepsze
fajnie by było gdyby, urzędnicy którzy doprowadzili do takiej sytuacji i narazili życie, zdrowie pasażerów, ponieśli jakieś konsekwencje ¯\(ツ)/¯ bo pewnie są jakieś procedury (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■
1) przebywają legalnie
2) posiadaja pozwolenie na pracę
3) mają legalne prawo jazdy
Przecież to jest ABSURD i KPINA. Tam tych urzędników powinno się wywalić na zbity pysk... a do tego powinna wejść tam kontrola, bo skoro są takie złamania prawa, to co musi być w innych departamentach?!?!
@miszczumsc: To co powiesz na policjanta drogówki bez prawa jazdy? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/policjant-spowodowal-kolizje-okazalo-sie-ze-nigdy-nie-mial-prawa-jazdy/mgt3v81,79cfc278
Do wożenia Polaków ściąga się ludzi z czwartego bo nawet nie trzeciego świata.
Rozumiem,że do łopaty jest kłopot ludzi ściągać ale my ściągamy masowo do każdego zawodu od taksówkarza po kucharza,od kierowcy do stolarza.
A wiecie kto to jest? Chrzestny córki Michała Gramatyki. Widać w Tychach to kolesiostwo mocno przędzie. Kandydaturę na to stanowisko przedstawił brat Gramatyki, Maciej Gramatyka. Rzygać się chcę tą patologią.
Proponują za etat w komunikacji miejskiej 3900-4200zl i kierowcy nie chcą za tyle jeździć.
Tym bardziej że w wielu miastach już nie sponsorują prawa jazdy, albo chcą by spłacić je w ratach z pensji (wtedy wiedzą, że nie uciekniesz i stajesz się ich niewolnikiem)
Więc
Zamiast poprawiać sytuację to od tego miesiąca weszła zmiana, że 18-latkowie mogą śmigać na D. Świeżaki I często jeszcze niedojrzali emocjonalnie legalnie za kółkiem