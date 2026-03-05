Jak można zatrudnić obcokrajowców w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej na kierowców bez sprawdzenia czy:



1) przebywają legalnie

2) posiadaja pozwolenie na pracę

3) mają legalne prawo jazdy



Przecież to jest ABSURD i KPINA. Tam tych urzędników powinno się wywalić na zbity pysk... a do tego powinna wejść tam kontrola, bo skoro są takie złamania prawa, to co musi być w innych departamentach?!?!