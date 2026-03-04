Precedensowy wyrok w Malmö. Polacy głodowali i pracowali za grosze w Szwecji
Sąd w Szwecji skazał mężczyznę za zmuszanie Polaków do niewolniczej pracy. Jeden z pracowników praktycznie nie otrzymywał wynagrodzenia. Przez pewien czas był tak głodny, że jadł karmę dla psów.etepetete
Komentarze (44)
najlepsze
Szwed Polakowi Szwedem.
Dlatego Polaka będą poganiać batem mądrzejsi od niego Szwedzi, Niemcy czy Portugalczycy.
@a665321: Skazano Szweda https://tvpworld.com/91907964/malm-court-jails-swede-for-exploiting-3-polish-workers-with-one-so-hungry-he-ate-dog-food
Flaga amerykańskich rednecków - jest.
Brak znaków przestankowych w wypowiedzi - jest.
Robota na czarno na magazynie u Janusza za granicą - jest.
Nieświadomość jak działa świat - jest.
Chyba mamy tu do czynienia z typowym polskim prawicowcem, prawda? XD