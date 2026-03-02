Poznań: Zaginął 16-letni Dominik wyszedł z domu i ślad po nim zaginął.
Policjanci z Komisariaut Policji Poznań Nowe Miasto poszukują zaginionego 16-letniego Dominika. Nastolatek w dniu 27 lutego 2026r. około godz. 20:00 wyszedł z domu przy ul. św. Michała w Poznaniu. Do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania, nie nawiązał także kontaktu z najbliższymi.InfoMagazyn
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 10
- Odpowiedz
Komentarze (10)
najlepsze
Typowy szesnastolatek: wygląda na późną podstawówkę
Typowy nastolatek jak zaginie: 90% samobój
Policja powinna sprawdzić czy w domu nie dzieje się nic złego, pamiętam sprawę 8-letniego Kamilka z Częstochowy, który wielokrotnie uciekał, ale nikt się nie zainteresował co się dzieje w domu. W końcu został tam zakatowany na śmierć