Palantir w Polsce i Szwajcarii 7 lat odmów vs. rok testów
Przez 7 lat Palantir próbował wejść do szwajcarskich instytucji federalnych - i za każdym razem był odrzucany. Szwajcarska armia napisała 20-stronicowy raport z pięcioma kategoriami ryzyka. Polska podpisała list intencyjny bez publicznej ewaluacji.progressbar
Polska chodzi po imprezie i wszystkim mówi - jestem dobry w łóżku, mam Palantira, mam F35, mam największego... rosomaka w Europie.
Szwajcaria stoi w kącie z drinkiem i jest jej to obojętne - bo ona już dawno wróciła do domu z kim chciała 😄
