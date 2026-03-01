Wyobraź sobie, że zwykła kartka A4, którą codziennie wkładasz do drukarki, jest jednym z najbardziej genialnych wynalazków w historii. Proporcja, która się nie zmienia, oparta o powierzchnię 1 m kw. Matematyczna perfekcja, która podbiła prawie cały świat i do dziś odróżnia nas od Amerykanów.