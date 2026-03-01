Znasz sekret kartki A4? Po tym nigdy nie spojrzysz na nią tak samo
Wyobraź sobie, że zwykła kartka A4, którą codziennie wkładasz do drukarki, jest jednym z najbardziej genialnych wynalazków w historii. Proporcja, która się nie zmienia, oparta o powierzchnię 1 m kw. Matematyczna perfekcja, która podbiła prawie cały świat i do dziś odróżnia nas od Amerykanów.Stopa_Szopa
Komentarze (48)
Jak mam okazję to się z nich z tego nabijam.
Tldr
√2:1 = 2·(1:√2)
@osetnik: Ta zależność jest fajna :-) i wcale nie taka oczywista. W artykule jest wyprowadzenie: A/B = 2*B/A, gdzie A, B to długości boków i jak zagniesz kartkę na pół to B przechodzi w A a A w 2*B (albo B/2). I z tego można dalej wyprowadzić sqrt(2).