Człowiek stał się produktem. Ten film przewidział to w 1987.
Robocop to nie jest film o policjancie robocie. To film o pazernych korporacjach, o mediach i o iluzji wolnej woli. Nie opowiada o technologii tylko o władzy i pieniądzu. Robocop pod płaszczykiem strzelanin przemyca coś bardzo niepokojącego.krokodyl_Hermann
Komentarze (17)
najlepsze
@okzegaroski: W kontekście tego filmu doceniam piękno języka polskiego ( ͡° ͜ʖ ͡°) te stwierdzenie jest tak dwuznaczne.
To film o Jezusie niemiłosiernym
Paul Verhoeven przyznał, że kompletnie nie znał się na filmach sci-fi . Te korpo, reklamy, ogłupiające mediai inne elementy świata przyszłości to zwyczajnie to co jego (Holendra) zaskoczyło w USA pomnożone x 3
Ghost Busters - Prywatni przedsiębiorcy ratują miasto, zły państwowy urzędnik przychodzi i im to utrudnia.
Robocop - Państwowa policja ratuje miasto, które zniszczyć próbuje zła prywatna korporacja.
Oglądali je ci sami widzowie, każdy znalazł coś dla siebie i nie było wojenki, że przekaz polityczny jest taki a nie owaki.