"Wrak jeszcze parował". Strażacy zeznawali w sprawie Sebastiana M.
"Wszędzie leżały porozrzucane rzeczy - plastiki z auta, ubrania i dziecięce zabawki. Wrak jeszcze parował" - mówili w czwartek w emocjonalnych zeznaniach strażacy, przesłuchiwani w procesie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1.Bobito
@PotwornyKogut: Napisali to co kazali im napisać. Nikt nie chce podpaść swojemu szefowi mając bezpośrednie polecenie.
Tu masz IDENTYCZNĄ
LOKALNE UKŁADY W RZESZOWIE. PRÓBOWANO ZATUSZOWAĆ PRAWDĘ?
Wyciek paliwa nastąpił z tyłu po uderzeniu a iskra poszła z niesprawnego modułu.
Pytanie czy kierujący ProCeed dostal wezwanie na akcję serwisową i czy pojechał do serwisu usunąć usterkę.