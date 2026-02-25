Obniżyli ceny RAM o połowę. Chińczycy pozamiatali. Będziemy grać w grę!
Changxin Memory Technologies zdecydowało się na radykalny ruch cenowy i obniżyło o połowę ceny produkcji konsumenckich pamięci ram. Jest nadziejaiggy_p
- #
- #
- #
- 37
- Odpowiedz
Changxin Memory Technologies zdecydowało się na radykalny ruch cenowy i obniżyło o połowę ceny produkcji konsumenckich pamięci ram. Jest nadziejaiggy_p
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (37)
najlepsze
mam 32GB 2x16GB 6000MHz JUHOR White CL46... na AM5 B650/B850 nie do odpalenia a na intelu Z790 o xmp można tylko pomarzyć...
Co ona im zbiera, to każdy się może tylko domyślać :)
A tablety z temu za 5zł, z których ludzie prowadzą swoje sociale i robią przelewy to było mistrzostwo świata :D
Drogo jak cholera ale to i tak taniej, niż 1700-1800 zł za DDR5 5600...
IMO:
Tyle że mowa jest tutaj o DDR4.
Osoby mające starsze komputery do grania, to mają już DDR4, a RAMu nie dołożą więcej, na innych kościach niż już posiadają, bo mogą ze sobą nie współgrać RAMy od innych producentów.
A jak ktoś będzie chciał kupić nowy gamingowy komputer, to będzie potrzebował DDR5, a nie DDR4.
@cebulowy_krezus:
O tym pisałem też: