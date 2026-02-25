Obniżyli ceny RAM o połowę. Chińczycy pozamiatali. Będziemy grać w grę!

Pokaż całość

IMO:Tyle że mowa jest tutaj o DDR4.Osoby mające starsze komputery do grania, to mają już DDR4, a RAMu nie dołożą więcej, na innych kościach niż już posiadają, bo mogą ze sobą nie współgrać RAMy od innych producentów.A jak ktoś będzie chciał kupić nowy gamingowy komputer, to będzie potrzebował DDR5, a nie DDR4.