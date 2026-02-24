Drama parkingowa. Typ bez identyfikatora karze ludzi! Odklejka City Parking Grou
Stajesz na płatnym miejscu, idziesz kupić bilet, a tu od razu Cię atakuje parkingowy stróż...bez najmniejszego potwierdzenia, że nim jest. Kiepsko trafił. Parkingowy odlot w Tczewie. Zapraszam Jeśli masz ochotę i możliwości, to możesz wesprzeć audyt finansowo na: https://suppi.pl/audytobywatelski -adamus89
- [On] zaraz panu okaże identyfikator
- ...
- Ale na zdjęciu, bo mam w domu identyfikator
- Dlaczego masz w domu identyfikator?
- Bo zapomniałem torebki no wiesz...
@jabollus: Jakby nie patrzeć mają działać w granicach prawa, bo w końcu pracują na zlecenie urzędu miasta.
Ale nie, filmik za krótki i trzeba pokazać jakim to ja jestem władcą wszystkiego.
Wystarczyło poczekać i wyszło kim jest ten gagatek.