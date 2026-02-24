Właściciele psów nie sprzątają po swoich pupilach
O tym, że wielu właścicieli psów lekceważąco podchodzi do obowiązku sprzątania odchodów po swoich pupilach, tej zimy możemy się przekonać właściwie na każdym kroku. W Gdyni, Gdańsku i Sopocie sytuacja wygląda podobnie - psie odchody wręcz "atakują" przechodniów. Roztopy tylko obnażyły prawdęWincyyyyj
- #
- #
- #
- 56
- Odpowiedz
Komentarze (56)
najlepsze
Jak im dowalą 2000 zł na start za same badania to szybko nastąpi weryfikacja czy aby na pewno chcemy pieska...
Powinni zrobić porządek ze zwierzętami w bloku. Człowiek nie wytrzymuje siedzenia dniami, a co dopiero taki zwierzak, który potrzebuje przestrzeni.