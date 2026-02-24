Facebook zalany AI
To już nie jest portal dla ludzi, to masowa rzeka szlamu wygenerowanego przez AI...rflstf
Czyli nic się nie zmieniło.
Co prawda ich pewność siebie nie koreluje z poziomem rozumienia świata, ale wciąż realne.
Ostatnio zidentyfikowano przynajmniej jeden bot AI który dyskutował całkiem sensownie z wykopkami.
Zdradziła go zbytnia kultura osobista. XD
Pojawiła się też jego nowsza wersja, mniej kulturalna.
https://wykop.pl/link/7882721/bardzo-aktywne-konto-bot/komentarz/135386049/tak-trudno-napisac-ktory-to#135389549
Było śmiesznie, wesoło ale to z czasem robi się strasznie.
Jak w sklepie masz sztucznego i prawdziwego kwiatka to tez ten drugi jest sporo drozszy nie bez powodu a czesciowo wydaje mi sie, ze zdychanie wiekszosci Internetu wyjdzie na +, bo tak na dobra sprawe ulatwianie zycia to 5% a 95% to jakis
Zapuszczasz agenta, który za ciebie zarzuca baity i patrzy czy cokolwiek wejdzie.
Komentarze to jak sam autor zaznaczył, w wększość boty, które mają genereować ruch.
Oczywiście nie zmienia to faktu że zwykli użytkownicy spermią do takich rzeczy. Szczególnie widoczne jest to na portalach rankowych, typu ,,Szukam miłości po 30 roku życia".
Sam mam postanowienie, żeby nie marnować czasu na social media a robić więcej .... pożyteczniejszych rzeczy