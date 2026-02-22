Po 50 latach pociągi powrócą na kolejną linię kolejową na Dolnym Śląsku
Dolny Śląsk wyrasta na prawdziwy "Kolejowy Raj". Po 50 latach pociągi powrócą na kolejną linię kolejową. Więcej informacji + najnowszy, unikalny FILM:ralf-szer
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 58
- Odpowiedz
Komentarze (58)
najlepsze
Sytuacja jednak nie jest aż kolorowa - linia o której mowa jest od lat rewitalizowana i z definicji miała służyć mieszkańcom + komunikacji Wrocławia z obiektami turystycznymi na jeziorze w Bielawie, potem w Srebrnej Górze i pewnie jeszcze dalej. I generalnie to się uda, ale poprzez istniejącą linię przez Świdnicę i
Druga to debilny rozkład jazdy. Przykład: wyjazd z Wrocławia w kierunku Jeleniej Góry 16:30 a następny pociąg w tym kierunku lub Wałbrzycha to dopiero 17:50 czyli wtedy kiedy powinno być jak najwięcej pociągów aby "wyrzucić" ludzi z miasta do podmiejskich sypialni to masz czekać 1,5h bez sensu. Sorry to wolę jednak jechać autem gdzie dojazd do domu z centrum Wro wraz z korkami pokazuje 45min.
A ile jeszcze linii kolejowych, zakładów przemysłowych, zabytków, którzy Niemcy pozostawili polskiej chołocie po wojnie, ci słowianie doprowadzili do ruiny.
@jz25: Tak tylko przypomnę że ruskie ścierwo wiele z tego rozkradło po drodze.
Przeważajacą większość dolnośląskich linii kolejowych Polacy doprowadzili do śmierci technicznej.
Dowody?
Wejdź sobie na https://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=mapa#8/50.778/17.363
Kolorami niebieskim, fioletowym i zielonym są zaznaczone linie kolejowe, które już nie istnieją fizycznie, lub są nieprzejezdne.
Sowieci rozebrali jedynie linię Ruszów - Gozdnica. W kilkunastu przypadkach zwinęli drugi tor lub trakcję elektryczną (Szklarska Poręba, Legnica – Żagań, Żagań – Węgliniec, Zgorzelec – Lubań Śląski
Niemcy już w XIX wieku mieli bardziej zagęszczoną infrastrukturę kolejową na tym obszarze, a ci się podniecają reaktywacją jakiejś 12km nitki do pierdziszewa górnego, co popadła w ruinę kiedy zapanował nad nią polnische ordnung. Jeszcze te pompatyczne opisy w stylu powyższego, co za żenada xD
No i nie ma sensu odpalanie wszystkich tych linii, struktura zaludnienia zmieniła się drastycznie. KD robi połączenia które zepną się ekonomicznie, turystyka + większe miejscowości.
@brokenik: Nie mają. Gdyby było inaczej to byś nie musiał budować kolejnych pasów i pasów dla poprawy przepustowości by przejechało tyle osób co na kurs w jednym pociągu.
Oddania terenu niemcom?
Czy po prostu regularny tuskowy wał?
potem cyk pyk na zakupy do niemieckiego lidla i płatność kartą