Polski biznes mówi "nie" strefie euro. Historyczny spadek poparcia
Poparcie dla przyjęcia euro wśród szefów średnich i dużych firm spadło do najniższego poziomu w historii badań. Zdecydowana większość przedsiębiorców sprzeciwia się dziś wejściu Polski do strefy euro.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (58)
Mimo że ogólnie popieram z bardzo wielu względów ale to droga bez odwrotu - jak wpuszczenie amerykanów do PL, jak wpuszczanie imigracji itd.
Ale jest twist, ich waluta jest powiązana na stałe z Euro określonym przelicznikiem, więc w praktyce bez różnicy.
Niech ktoś mi proszę powie w jaki magiczny sposób zdobyli oni kontakt i jakąkolwiek chęć ankietowania od 100 osób na najwyższych miejscach zarządu w firmach zatrudniających setki osób. Czy dzwonili do losowych osób i pytali "Czy jest pan członkiem zarządu firmy
@ThisIsAComment:
Rozumiem że dobrobyt buduje się na podstawie kultury obijania się XD
@MiniMepl: Jak patrzę na Słowację vs Czechy, to jakoś nie widać by na Słowacji były lepsze finanse państwa. No i Czechy, mimo że bogatsze, to szybciej się rozwijają.
Angielskimi: Grant Thornton
Toż oni w tym mają własny interes?
Kogo oni badali. Jak wygląda struktura tych badań?
PS
Tytuł badania trochę inny niż Opa: Stabilny złoty zniechęca firmy do euro - informacja lakoniczna