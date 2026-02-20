Japonia: Anonim przekazał miastu 21 kg złota na naprawę wodociągów
21 kilogramów sztabek złota o wartości prawie 13 milionów złotych anonimowy darczyńca przekazał jednemu z miast w Japonii, wskazując, że pieniądze powinny zostać przeznaczone na remont wysłużonych wodociągów. Władze zapowiedziały, że uszanują wolę filantropa.matixrr
Komentarze (30)
najlepsze
Albo wodociągi to teraz taka nowa pralnia..
@Domingo-Jachas: w każdym kraju "anonimowa" darowizna jest wałem. Państwo od każdej darowizny chce swój % niezależnie od tego czy mowa o Nigerii, USA czy Japonii.
A ile to gramów?
https://wiadomosci.onet.pl/krakow/krakow-10-mln-zl-trafilo-na-konto-krakowa-przelal-je-mezczyzna-z-londynu/e3flg88
https://lovekrakow.pl/pilnie-strzezona-tajemnica-pracownik-onlyfans-wplacil-10-mln-zl-na-konto-miasta