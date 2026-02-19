Zatrzymano podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Poznaniem
Policjanci właśnie przekazują najnowsze informacje. Podejrzany o spowodowanie wypadku został właśnie zatrzymany. "To 20-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna został zatrzymany na osiedlu Bolesława Chrobrego w Poznaniu" - przekazuje mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji. Czynności..P-v-E
najlepsze
Dlatego tam jest kultura jazdy.
klasyczek z zielonych lat
mam taki sam
ale ma fajną stylówę, czarny mat plus złoto, ja mam jeszcze oryginalne opony które mają żółty pas przez środek, zdaje sie że produkcji niodżałowanego stomilu
robi robotę taka oponka, szkoda ze nie robią już takich bo z moich
@heron: standard w Polsce, do tego ubranie na czarno i można wjeżdżać na publiczne drogi
@CXLV: lapke rowerową 12000 lumenów na wypadek gdyby jechał ślepy albo niedowidzący kierowca