Brawo lewarki dobrze że zielony ład przyspiesza. Macie swoj zielony komunizm, Europa w przeciągu 10 lat grubo fiknie i to będzie ciężkie do zatrzymania.



Oczywiście tak wiem że to wina PiS, fajnie że to oni rządzili w całej UE, Niemczech i UK... To oni wpadli na pomysł zielonego ładu, handlu CO2, fitfor55 itp... a to że się na to zgodzili za KPO to dlatego już nie rządzą w Polsce bo okazali się Pokaż całość