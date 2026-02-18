Dezindustrializacja Europy przyspiesza
Od 2022 r. tempo zamykania zakładów przemysłowych w Europie wzrosło sześciokrotnie - informuje Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC). Podkreśliła, że Europa nie tylko traci istniejącą produkcję, ale również nie buduje wystarczających zdolności na przyszłość.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (35)
najlepsze
Unijny podatek ETS to genialny wynalazek, biedni zapłacą bogatym za to że żyją i chcą mieć prąd i ciepło w domu.
Ekonomiczne Perpetuum mobile.
Dzięki pseudo-ekologii i religii CO2 te procesy wypychane są do krajów gdzie nikt się środowiskiem nie przejmuje a odpady idą prosto za płot, do ziemi lub do Gangesu. W kopalniach i fabrykach pracują dzieci.
@Pluto2022: I nakrętki.
@Pan_Miszuk: I butelkomaty...na butelki z oderwanymi zakrętkami.
Przykladem niech bedzie fatalna strategicznie ,ale lukratywna dla czesci niemieckich elit, polityka pro rosyjska Merkel.
Potężny przemysł niemiecki czy francuski ma w dupie czy ich fabryka jest w Europie czy Indiach. Liczy się to jakie profity przynosi akcjonariuszom. Ta w Indiach czy Bangladeszu jest nawet lepsza bo nie trzeba się przejmować ochroną środowiska, warunkami pracy i użerać ze związkami zawodowymi.
Oczywiście tak wiem że to wina PiS, fajnie że to oni rządzili w całej UE, Niemczech i UK... To oni wpadli na pomysł zielonego ładu, handlu CO2, fitfor55 itp... a to że się na to zgodzili za KPO to dlatego już nie rządzą w Polsce bo okazali się
Jesteśmy gotowi na to poświęcenie by stać się gospodarką opartą na służeniu innym.
Jak cała kilkusetmilionowa gospodarka EU będzie oparta na "services" to ponieważ wszyscy obsługują wszystkich dobra fizyczne same się wyprodukują.
Dzięki temu będzie mieli dodatnie saldo obrotu handlowego. ᶘᵒᴥᵒᶅ
Nie żeby realnie EU nie stanowiła kilku procentowego udziału względem reszty całego świata jak chodzi o CO2 (6-7%ʕ•ᴥ•ʔ), a pozostałe kraje
jesteśmy zarządzani przez idiotów-sekciarzy klimatycznych, którym się wydaje, że to załatwia sprawę
