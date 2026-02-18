To temat, który potrafi spędzić sen z powiek, bo najgorszy wróg to ten, którego nie widać, a którego czuć (albo co gorsza – którego skutki odczuwa nasze zdrowie). Niewidoczne zagrzybienie to często nie kwestia brudu, a fizyki budowli i nieszczęśliwych zbiegów okoliczności.
Oto co warto wiedzieć o tym "cichym lokatorze":
1. Gdzie on się chowa?
Grzyb nie potrzebuje światła – potrzebuje wilgoci i pożywienia (celulozy z płyt gipsowo-kartonowych, kleju do tapet czy drewna). Najczęstsze kryjówki to:
- Tyły mebli: Szafy dosunięte bezpośrednio do zimnych ścian zewnętrznych uniemożliwiają cyrkulację powietrza.
- Pod panelami i wykładzinami: Szczególnie jeśli doszło do mikro-zalania lub budynek nie został "odpity" po budowie.
- Wewnątrz ścian: Za płytami regipsowymi, gdzie zbiera się skroplona para wodna (punkt rosy).
- Uszczelki i obudowy: Wewnątrz klimatyzacji, pralek czy pod silikonem w kabinie prysznicowej.
2. Sygnały ostrzegawcze (zanim go zobaczysz)
Zanim na ścianie pojawi się czarny "wykwit", dom wysyła inne znaki:
- Zapach stęchlizny: Charakterystyczna, ziemista woń, która nie znika po wietrzeniu.
- Zaparowane okna: Notoryczna kondensacja pary wodnej na szybach to znak, że wilgotność w domu przekracza bezpieczne 40-60%.
- Odspajanie się tapet lub farby: Jeśli farba "puchnie" bez wyraźnego powodu, pod spodem prawdopodobnie tętni życie biologiczne.
3. Skutki zdrowotne (Symptomy "Chorego Budynku")
Czasami szybciej zareaguje Twój organizm niż wzrok. Jeśli po powrocie do domu czujesz:
- nawracający katar lub kaszel,
- pieczenie spojówek,
- chroniczne zmęczenie i bóle głowy,
- nasilenie objawów alergii, ...a objawy mijają po kilku dniach wyjazdu, źródło może siedzieć w ścianach.
Jak sprawdzić, czy masz problem?
Jeśli podejrzewasz, że grzyb jest "pod przykryciem", nie musisz od razu zrywać podłóg. Możesz:
- Zmierzyć wilgotność higrometrem – proste urządzenie za kilkadziesiąt złotych powie Ci, czy masz w domu "tropiki".
- Użyć kamery termowizyjnej – pokaże tzw. mostki termiczne (zimne miejsca), gdzie para wodna skrapla się najchętniej.
- Zrobić testy mykologiczne – pobiera się wymaz z powietrza lub powierzchni, aby sprawdzić stężenie zarodników.
Ważna uwaga: Samo "psiknięcie" chlorem na plamę to tylko pudrowanie syfa. Dopóki nie usuniesz przyczyny (słaba wentylacja, przemarzanie ściany), grzyb wróci szybciej, niż zdążysz schować pędzel.
Kto nie maluje, ten nie maluje. Ja maluję.
Ino problem miałem, bo pies regularnie wylizywał mi ściany i były ufajdane do wysokości psiego pyska.
W końcu zrobiłem mu "lizak" w postaci pomalowanej grubo płyty w garażu. I jeszcze tydzień tłumaczenia, zanim zrozumiał, że tam należy, a po domu nie, ale zadziałało.
Od kiedy w podobnym domu mieszkamy to nie byliśmy chorzy ani razu.
I też zauważyłem w dwóch pomieszczeniach właśnie taka zbąblowana farba plus czarne ślady, zrobilismy wywietrzniki ale to nie pomogło niestety, chyba ściana jest zbyt zimna w tych miejscach bo to tylko na jednej scianie, po przeciwnej nic sie nie dzieje.
używalismy takiego preparatu SAVO, skutecznie działał ale no wlasnie
@Turpizm jeśli masz kominy wentylacyjne to załóż na nie (najlepiej nasady, bo będzie ciszej) wentylatory a w oknach zamontuj nawiewniki. To będzie najtańsza modyfikacja stanu zastanego.
Poprawi działanie wentylacji zimą, wymusi latem.
