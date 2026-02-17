"Dodatkowo wyszło na jaw, że 20-latek w ogóle nie powinien siadać za kółko, ponieważ obowiązuje go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów."



Zapewne w sądzie dostanie za karę piętnasty zakaz prowadzenia pojazdów. Tym razem na pewno się uda.

Ech, żeby tylko był jakiś sposób, żeby taki sądowy zakaz mógł znaleźć się w centralnej bazie i był dostępny dla pracodawcy, sprzedawcy, wypożyczającego, sądu i policji...