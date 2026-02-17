Kierowca BMW się obraził za zwrócenie uwagi
Wyjął wiatrówkę, ostrzelał pojazd zwracającego mu uwagę. Ale to nie koniec - ruszył za nim w pościg. Moment opamiętania przyszedł jak zobaczył policję. I jak tu nie wierzyć stereotypom nt kierowców bawaryBuckshot_00
..czyli jak ktoś strzeli ALE nie zastrzeli to tylko jest "grożenie" └[⚆ᴥ⚆]┘
Ciekawe czy jak by kogoś zabił tym pistoletem to w akcie oskarżenia byłoby coś ala "nieumyślne spowodowanie śmierci niebezpiecznym narzędziem" ? ლ(ಠ_ಠ ლ)
@NieWiemWiecSieWypowiem: Poczekaj chwilę. Podczas dłuższej przerwy lekcyjnej powinni się tu pojawić eksperci od broni. Wytłumaczą Ci, że tzw.wiatrówka czyli b--ń pneumatyczna to żadna b--ń
Zapewne w sądzie dostanie za karę piętnasty zakaz prowadzenia pojazdów. Tym razem na pewno się uda.
Ech, żeby tylko był jakiś sposób, żeby taki sądowy zakaz mógł znaleźć się w centralnej bazie i był dostępny dla pracodawcy, sprzedawcy, wypożyczającego, sądu i policji...