Niech zgadnę- działa na jakimś kilku konkretnych modelach niszowej marki, do tego pewno okrutnego gruza, który normalnie zacinał się już 3 lata temu, ale teraz zacina się nieco mniej, żadna sensowna aplikacja ponad kalkulator i latarkę nie działa, o bankowych można zapomnieć albo robić fikoły, ale za to można podkręcić procesor o 250Thz i zamienić telefon w reaktor fuzyjny na ułamek pikosekundy.

<pasta o androidziarzach.pdf>