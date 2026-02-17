GrapheneOS - uwolnij się od Google i Apple
Graphene to fork Androida stworzony z myślą o prywatności. Autor zainstalował go na swoim telefonie i dzieli się spostrzeżeniami.JKL789
Już mi się nie chce.
Mam pixela 9 pro. Google i tak wszystko o mnie wie.
GrapheneOS: https://grapheneos.org/install/web
powrot do stocka: https://flash.android.com/welcome
* uwaga, utrata danych przy instalacji
@kiciek mam realme ;x
<pasta o androidziarzach.pdf>