Tak jest jak klepią modele różniące się tylko kształtem panelu czy wzornictwem. MA być nowy model i ciul, że stary się sprawdził. Tak jest ze wszystkim.

Efekt?

Wszystko jest niedopracowane, awaryjne, części drogie, bo kto będzie robił zamienniki jak za 2 lata model wyleci z produkcji i ludzie będą kupować już nowy.

Chcecie nowości to musicie zapłacić za to wysoką cenę.