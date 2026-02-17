Szyba droższa niż używane auto. Ceny napraw nowych aut zwalają z nóg
Ponad 10 tys. zł (2473 euro) za szybę czołową do Volkswagena Golfa czy 21 tys. zł (5070 euro) za wymianę reflektora i przedniego zderzaka w nowym Oplu Corsie. Tyle, według niemieckiego ADAC, kosztuje dziś naprawa drobnych uszkodzeń nowych pojazdów w ASO.etepetete
Komentarze (41)
Ostatnio w hondzie wymienialem szybę czołową. Szła z Japonii. Od momentu zamówienia do dostarczenia minęło uwaga 10 dni kalendarzowych. Kińczyk się jeszcze musi nauczyć logistyki.
@Foxbat: Szkoda, że w cenie nowego auta
ale nagłówka Ci się nawet nie chciało przeczytać ( ͡° ͜ʖ ͡°) przecież artykuł jest właśnie o czymś odwrotnym - że nowe jest gorzej naprawić niż stare.
Jesli chodzi o gruza to glowny koszt jaki ponosisz to nie finansowy tylko mozliwosc pozostania bez auta, strata czasu i nerwow. W przypadku nowego ubezpieczonego auta jak kupisz odpowiednia opcje
Efekt?
Wszystko jest niedopracowane, awaryjne, części drogie, bo kto będzie robił zamienniki jak za 2 lata model wyleci z produkcji i ludzie będą kupować już nowy.
Chcecie nowości to musicie zapłacić za to wysoką cenę.
( ͡° ͜ʖ ͡°)