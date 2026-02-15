18 lat piekła za niewinność. Jak system zniszczył Tomasza Komendę [ANALIZA]
Cześć Mirki i Mirabelki, przygotowałem materiał o Tomaszu Komendzie, ale nie w stylu "newsowym", tylko z pełną analizą tego, jak system sprawiedliwości w Polsce potrafi zniszczyć człowieka dla statystyk.Z_Archiwum_Strachu
@Jurand-ze-Spychowa: Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Lech Kaczyński
Nie ma dobra czy zla, nie ma boga nieba i ziemi.
zycie to statystyka prawdopodobienstwo i rozklad gaussa i to jeszcze zdeterminowane od poczatku,
im glupszy i biedniejszy sie urodzisz tym mniejsze masz szanse w nierownej walce.
Jedna śmierć to tragedia, milion - statystyka
Dlatego trzeba nagłaśniać historie pojedynczych ofiar masowych procederów
Na podstawie zebranych informacji, sędziowie którzy skazali Tomasza Komendę to:
Sąd Okręgowy we Wrocławiu (14 listopada 2003 r.) - wyrok 15 lat więzienia:
Mariusz Wiązek (przewodniczący składu) (NAZWISKA SĘDZIÓW I PROKURATORÓW, KTÓRZY SKAZALI TOMASZA KOMENDĘ. POMOGŁA IM P---------A | fakty.plportal.pl +2)
Beata Kinstler (sędzia) (NAZWISKA SĘDZIÓW I PROKURATORÓW, KTÓRZY SKAZALI TOMASZA KOMENDĘ. POMOGŁA IM P---------A | fakty.plportal.pl +2)
Trzech ławników: Anna Tyrcz-Kawała, Jarosław Pauka i Stanisław
@Z_Archiwum_Strachu: teorie spiskowe celowo zostały tak obrzygane szurią, by prawdziwe teorie był nieracjonalne dla lemingów i normików
Kurła SAM SIĘ PRZYZNAŁ.
myślisz, że przed "systemem" się od tak obronisz? mam nadzieję, że nie będzie musiał tego przekonania weryfikować, bo możesz się zaskoczyć - bo to jak gra z dzieckiem w jakąś grę, jeżeli zaczyna