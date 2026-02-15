Stworzyłem darmową aplikację, bez reklam, która chroni utratą kaucji za wynajem
Zrobiłem aplikację CarRentPal - narzędzie, które ma jeden cel: sprawić, żeby żadna wypożyczalnia samochodów nie naciągnęła Was na nienależne opłaty za uszkodzenia. Posiada lokalny dekoder VIN, skaner OCR i generator raportów PDF. Aplikacja jest i zawsze będzie całkowicie darmowa. 100% offline.comes-plomo
Komentarze (64)
Przygotowałem aplikację z myślą o międzynarodowych podróżach. Raporty PDF są generowane w 18 najpopularniejszych językach, co sprawia, że dokumentacja jest czytelna dla lokalnych pracowników wypożyczalni na całym świecie.
Aplikacja jest i pozostanie bezpłatna. Chcę, aby każdy kierowca mógł chronić swój portfel i kaucję.
Żadnych wyskakujących okienek czy banerów. Tylko czysty interfejs i skupienie na zadaniu.
Świadomie zrezygnowałem z reklam, subskrypcji i śledzenia użytkowników. Chciałem stworzyć narzędzie, które po prostu działa. Architektura offline-first sprawia, że nawet ja nie mam dostępu do Twoich zdjęć czy raportów, wszystko zostaje w Twojej bazie Room na telefonie. To moja inwestycja w "karmę" i święty spokój podróżujących.
Zaczynasz od zeskanowania numeru VIN. Aplikacja lokalnie dekoduje numer, rozpoznając markę, model i rocznik auta.
Robisz zdjęcia lub nagrania przypisane do konkretnych kategorii (np. Karoseria, Koła, Szyby). Do każdego zdjęcia możesz dodać notatkę
@comes-plomo: Gratki i podziękowania. Jednak z takimi deklaracjami, że coś jest i będzie darmowe to nie przesadź. Dobre chęci to ważna sprawa, ale w ten sposób skazujesz się na problem z aktualizacjami czy rozwojem. Bo to już nie jest darmowe. Teraz może masz nadmiar wolnego czasu ale to się raczej zmieni.
Powodzenia.
@comes-plomo: Czyli zdjęcia lądują... gdzie? ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°) Numery vin? Czy to tylko taki generator dla siebie samego, co wygeneruje "self-sign" pdfa i że niby jakiś wałolog z wypożyczalni jak go zobaczy, to się przestraszy?
Jeśli jakaś wypożyczalnia żyjąca z naciągania nie będzie chciała uznawać zdjęć/filmu to tak samo może nie chcieć uznać raportu z aplikacji.
Ja tu widzę dwie opcje
a) Lite - Wypożyczalnia z dużym ruchem, która sama przegapiła istnienie jakiejś rysy, ewentualnie wypożyczalnia licząca, że trafią na kogoś nieogarniętego, komu łatwo wcisnąć rysę bo nawet fotek nie
To uczciwe podejście ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Kilka dni temu był jakiś Mirek co tu chciał oddac aplikację do ćwiczeń zrobioną z ChatemGPT; układająca plan żywienia i cały plan treningowy. Taki pośrednik za który chciał hajs XD i to 50 zł
- Jeśli widzisz, że auto jest podejrzanie nabłyszczone lub brudne, dodajesz to w notatce do konkretnego zdjęcia w systemie Evidence. To zostaje w raporcie PDF.
- Zdjęcia mają wtopiony timestamp i GPS bezpośrednio w piksele. Jeśli rysa "pojawi się"
Swoja droga scam na wypozyczalniach w EU robi sie powoli stalym zrodlem dochodu wielu januszy. We Wloszech sie tak przejechalem u nazistow z polnocy, przy oddawaniu auta poszedlem oddac kluczyk a tam drugi pod wiata z samochodem zostal i drze ryja. Ide o zaklad, ze przypucowali sznita jakas biala farbka czy uj wie czym przez cala dlugosc
Na co generalnie zwrócić uwagę wypożyczając samochód?
Dzięki.