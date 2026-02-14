Lista laureatów Nagród Nobla co roku wzbudza emocje, nierzadko też kontrowersje, ale to wyróżnienie z 1949 roku – przyznane w dziedzinie fizjologii lub medycyny – jest powszechnie uważane za najbardziej haniebną kartę w historii szwedzkiej nagrody. Nobel powędrował wówczas do Antónia Moniza, portugalskiego neurologa. Za stworzenie metody lobotomii.



Lobotomia, tłumacząc najkrócej, to chirurgiczne wycięcie części płata czołowego lub przecięcie struktur łączących go z resztą mózgu. Moniz i jego kontynuatorzy (a w latach Pokaż całość