Głupota bez granic. Brudne sumienia lekarzy, którzy nie chcieli myć rąk
Ignaz Semmelweis człowiek, który uratował tysiące, a mógł uratować miliony. Na drodze stanęła mu jednak autorytety medyczne które nie chciały myć rąk przez co kobiety rodzące dzieci umierały.iggy_p
Komentarze (32)
Bogowie medycyny mają się dobrze.
Lobotomia, tłumacząc najkrócej, to chirurgiczne wycięcie części płata czołowego lub przecięcie struktur łączących go z resztą mózgu. Moniz i jego kontynuatorzy (a w latach
Trudno było rozmawiać z takim człowiekiem.
Mądry człowiek powinien to wiedzieć, chyba że nie jest się do końca mądrym.
Tak to jest jak człowiekowi brakuje trochę pokory i przekonanie, że zjadł wszystkie rozumy. Np pomarańczowy prezydent...
Teraz mamy ebm i na wszystko muszą być dowody.
Co nie zmieia faktu że do tej pory niektóre kraje traktują medycynę jak usługę biznesową i przez to nieraz są błędy i problemy