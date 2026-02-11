1. MATEMATYKA PĄCZKOWEJ PROMOCJI
Dane wejściowe:
- Cena: 0,05 zł/szt (24 szt. = 1,20 zł)
- Przyjęta kaloryczność: 300-350 kcal/szt (średnio 325 kcal)
- Masa: ~60-70g/szt
Obliczenia:
24 pączki × 325 kcal = 7 800 kcal Koszt całkowity: 1,20 zł Koszt 1000 kcal = 1,20 zł ÷ 7,8 = 0,154 zł
Wynik: 15,4 grosze za 1000 kcal (produkt gotowy do spożycia)
2. TABELA PORÓWNAWCZA KONKURENCJI
| Produkt | Cena/kg (PLN) | Kcal/kg | Koszt 1000 kcal (PLN) | Status |
|---------|---------------|---------|----------------------|--------|
| **Pączek promocyjny** | ~8,00* | 4875 | **0,154** | GOTOWY |
| Olej rzepakowy | 8,50 | 9000 | **0,094** | SUROWY |
| Mąka pszenna | 2,20 | 3640 | **0,060** | SUROWY |
| Cukier biały | 3,50 | 4000 | **0,088** | SUROWY |
| Ryż biały (suchy) | 4,50 | 3600 | **0,125** | WYMAGA GOTOWANIA |
| Makaron jajeczny | 5,00 | 3500 | **0,143** | WYMAGA GOTOWANIA |
| Masło orzechowe | 12,00 | 6200 | **0,194** | GOTOWY |
| Tłuszcz wieprzowy | 6,00 | 8970 | **0,067** | SUROWY |
| Chipsy ziemniaczane | 15,00 | 5300 | **0,283** | GOTOWY |
*masa jednostkowa pączka: 66,7g → 1,20 zł ÷ 1,6 kg = ~7,50 zł/kg (korygując na 8 zł)
3. WERDYKT: CZY DA SIĘ TANIEJ?
TAK – technicznie istnieją tańsze źródła:
- OLEJ ROŚLINNY – ~9,4 grosza/1000 kcal
- Ale próba picia oleju to droga na SOR
- MĄKA PSZENNA – ~6,0 groszy/1000 kcal
- Ale surowa mąka nie jest jadalna (wymaga wypieku, co generuje koszty energii + dodatkowe składniki)
- CUKIER – ~8,8 grosza/1000 kcal
- Teoretycznie zjadliwy na sucho, ale dieta wyłącznie cukrowa = śpiączka cukrzycowa w ciągu 72h
ALE w kategorii "produkt gotowy do spożycia":
Pączek za 5 groszy jest NIEZWYCIĘŻONY w swojej klasie wagowej. Konkurencja:
- Masło orzechowe: 19,4 grosza/1000 kcal (26% droższe)
- Makaron ugotowany: ~14,3 grosza + koszty energii (gaz/prąd ~5-8 groszy) = ~20 groszy/1000 kcal
- Chipsy: 28,3 grosza/1000 kcal (84% droższe)
4. UKRYTE KOSZTY I RYZYKA "DIETY PĄCZKOWEJ"
Skutki zdrowotne (koszty odroczone):
ParametrStan po 30 dniach diety 100% pączkowejProfil lipidowyCholesterol LDL +80%, triglicerydy +150%TrzustkaPrzeciążenie insulinowe, ryzyko T2DMWątrobaStłuszczenie (NAFLD) – gwarantowaneNiedoboryWitamina C, B12, żelazo, błonnik = 0Układ pokarmowyZaparcia (brak błonnika), refluksKoszt leczenia+2000-5000 zł (badania + leki)
Koszty zewnętrzne:
- Energia na podgrzanie (jeśli ktoś nie je zimnych): 0 zł (pączki dobre w temp. pokojowej)
- Woda pitna (odwodnienie po cukrze): +10 zł/mies
- Pasta do zębów (próchnica turbo): +15 zł/mies
- Wizyta u stomatologa: +200-500 zł/kwartał
- Utrata produktywności (zmęczenie, brain fog): BEZCENNE
5. OSTATECZNA ODPOWIEDŹ
Pączek za 5 groszy to:
Najtańsze gotowe paliwo kaloryczne dostępne w polskich sklepach w 2026 roku 15,4 grosza/1000 kcal – nie do pobicia w kategorii "kup i jedz" Teoretycznie możliwe przeżycie na 36 zł/miesiąc (2400 kcal/dzień)
ALE:
To NIE JEST dieta – to metoda powolnego samobójstwa Po 14 dniach organizm zacznie "pożerać sam siebie" (niedobory białka) Koszt naprawy zdrowia > oszczędności 10-krotnie
6. ALTERNATYWNY SCENARIUSZ "MINIMUM ŻYCIA"
Jeśli ktoś NAPRAWDĘ potrzebuje przetrwać za <50 zł/mies:
Dieta Hardcore (2000 kcal/dzień = 1,50 zł/dzień = 45 zł/mies):
- 200g ryżu białego (720 kcal) – 0,90 zł
- 50ml oleju rzepakowego (450 kcal) – 0,40 zł
- 100g soczewicy (350 kcal) – 0,50 zł
- 1 marchewka (40 kcal) – 0,20 zł
- Sól jodowana (śladowo)
Wynik: Białko , Witaminy , Niedobory (ale lepsze niż pączki)
PODSUMOWANIE
Pączek za 5 groszy to triumf inżynierii cukierniczej i absurd ekonomiczny jednocześnie.
Tak, technicznie można przeżyć taniej (mąka + olej), ale to wymaga gotowania, czasu i kompetencji kulinarnych. Jako produkt shelf-stable, ready-to-eat pączek jest królem optymalizacji kcal/PLN.
Czy polecam? Absolutnie nie. Czy jestem pod wrażeniem matematyki tej promocji? Absolutnie tak.
Cena 0,05 zł/pączek to anomalia rynkowa, która prawdopodobnie wynika z:
- Wyprzedaży nadprodukcji (Tłusty Czwartek)
- Strategii loss-leader (straty na pączkach, zyski na innych produktach)
- Daty przydatności bliskiej końca
Wykorzystaj promocję mądrze: kup 24 sztuki, podziel się z rodziną, zjedz 2-3, resztę zamroź. Matematyka piękna, dieta – śmiertelna.
