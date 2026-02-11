Palikot też oficjalnie jest bezrobotny, bezdomny i z ogromnymi długami. Cały majątek jest przepisany na rodzinną fundację, więc oficjalnie nie ma nic, a dług pochodzi od jakiejś tajemniczej firmy. Firmy z raju podatkowego, gdzie udziały spółek są na okaziciela - czyli nie wiadomo kto jest właścicielem takiej spółki. Ale byłby numer gdyby samemu sobie udzielić jakiej wielomilionowej pożyczki, żeby móc zablokować każdą egzekucję komorniczą w Polsce ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ Pokaż całość