Jak wygląda nowy dom osoby która niedawno ogłosiła upadłość konsumenką?
Upadłość konsumenca ogłasza się, gdy nie ma się z czego spłacać wierzycieli. Co robią niektorzy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Niektórzy kupują działkę pod warszawą i budują nowe domy :)xpear
- #
- #
- #
- #
- 49
- Odpowiedz
Komentarze (49)
najlepsze
@BedzinGurom: jezeli to prywatna stacja telewizyjna to okej, ale gorzej ze publiczna potrafi placic takim pajacom z publicznych pieniedzy.
Banki w Polsce mają super przywileje, że im inwestycja musi zawsze się zwrócić xD Bierzesz kredyt na mieszkanie? Bank dojedzie ci mieszkanie i wszystko co masz.
W USA? Oddajesz klucze bankowi do mieszkania i nara. Po temacie. Banki też muszą brać ryzyko na siebie.
Wtedy mieszkanie sprzedasz a i tak zostaniesz z połową kredytu bo przecież bank nie może być stratny na kasie którą elegancko wygenerował i
@jegertilbake: A te dla lewicowych debili już są fajne?
5 żonę z kolei? Czy może dzieci z którymi celebryci też raczej się nie układają?
Jego uwczesna żona Dominika Tajner (wtedy jeszcze Tajner -Wisniewska) też dziwnym trafem wzięła 1mln złotych i też ma sprawę.
Łącznie wyparowało 3mld złotychz afery SKOK, których nie ma jak odzyskać ;D
rozlicza się z wierzycielami, z ludzmi którym winien jest pieniądze jest poprostu oszustem.
Dlatego warto sprawdzać kto nie płaci bo nie ma a kto udaje że nie ma. Przecież po drugiej stronie też są ludzkie tragedie ludzi którzy tracą pieniądze. Mam na myśli ogólnie a nie tego konkretnego artyste. Pozyczyłeś to masz oddać