Odcięci od świata. Jak psy uratowały całe miasto przed zagładą
W połowie zimy 1925 r. mieszkańców Nome na Alasce nawiedziła błonica. Jedyna partia antytoksyny błoniczej w mieście straciła ważność. Mieszkańcy odciętego od świata i skutego lodem Nome znaleźli się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Pozostało jedno - wykorzystać psie zaprzęgi.Histmag
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
@zajojajo: ferie mają
@Hellicon: a ludzie pokroju inceli z wykopu służyli jako mięso armatnie na pierwszej linii frontu bo do niczego innego sie nie nadawali