Za ponad miliard zł we Wrocławiu powstaje gigantyczny Nowy Szpital Onkologiczny
W stolicy Dolnego Śląska powstaje największy w Polsce szpital onkologiczny, który będzie także jednym z największych tego typu obiektów w Europie. Prace postępują szybciej, niż zakładano. Wyprzedzają harmonogram aż o cztery miesiące.ralf-szer
Komentarze
@Ice_Glaze: mogą zawsze programistów zatrudnić. Jak dostaniesz raka to zaproponują reset systemu
@dzordzmen: pewnie tego, że brakuje takiego szpitala.
Albo, że czytanie wykopu powoduje raka
( ͡° ͜ʖ ͡°)
@JemKredki1983: Ale jakoś się nie zająknąłeś, że w Polsce na leczenie nowotworów czeka się bardzo długo, i nie chodzi tylko o chemioterapię, ale dowolną terapię, i tak samo długo czeka się na diagnozę. Jesteśmy w ognie EU (https://www.mdpi.com/1660-4601/15/4/577 ). Najważniejsze, że onkolodzy zarabiają średnio 60 tys.-90 tys. miesięcznie.
dla tamtego
DLATEGO