Jeżeli to się dzieje gminie to dobrze im tak i mam nadzieje że tej patologii będzie więcej. Mało tego - powinniśmy dawać w internecie instrukcje jak taką patologię uprawiać. Gdzie najlepiej to robić itp.



Bo tylko tak zmusimy do zmiany prawa.



Można by jeszcze wybierać sensownych ludzi ale w tym kraju od dekad nie dało się tego zrobić więc na to nie liczę. Więc trzeba pogłębić kryzys aż się ktoś nim zajmie.