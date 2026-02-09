Kolejny przykład jak polskie prawo chroni patolokatoroów
Miasto wyremontowało dwa lokale ale nawet nie zdążyli przekazać ich nowym lokatorom, bo zostały zajęte i zdewastowane przez dzikich lokatorów. Straty 140 tys, winnych brak.adriansi
- #
- #
- #
- 31
- Odpowiedz
Komentarze (31)
najlepsze
Ja tam jestem przeciwny pobłażania ludzkim śmie****, niekoniecznie ludziom, którym powinęła się noga i warto by było im pomóc. Jedno nie jest równe drugiemu.
Gdzie się podziały kary mające ostracyzmowac ludzi. Szczerze mówiąc, zamiast wielomiesięcznych więzień za niektóre przewinienia powinny być na przykład dyby czy zamknięcie w celi na mieście z podpisem przewinienia i możliwością odrzucenia zgniłymi warzywami.
Obecnie więźniowie mają lepsze życie
z jakiej racji zapieprzając ciężko i samemu opłacając sobie lokum mam jeszcze z podatków dorzucać się na mieszkanie jakimś pasożytom?
@jakub-poletylo: xDDD
Woli wydawać miliony na debilne autobusy, zamiast po prostu starać się o normalne prawo.
A potem jeszcze pikaczufejs, że jak to łączych się wyludnia ¯\(ツ)/¯
Bo tylko tak zmusimy do zmiany prawa.
Można by jeszcze wybierać sensownych ludzi ale w tym kraju od dekad nie dało się tego zrobić więc na to nie liczę. Więc trzeba pogłębić kryzys aż się ktoś nim zajmie.
Żyjesz w jednym pokoiku, itp.
Chcesz coś więcej? poszukaj pracy, zacznij zarabiać na siebie.
Problem
@poczta-ja: Problem z lokatorów i demografii, która z 1,099 by skoczyła na 0,5 i raz