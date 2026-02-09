"Kierowcy mają obowiązek jazdy z niezapiętymi pasami"

Na pewno nie chodzi o względy bezpieczeństwa, bo wtedy pasażerowie też mieliby nakaz jazdy z niezapiętymi pasami.

I druga sprawa, co jeśli samochód nie ma pasów w wyposażeniu (np zabytkowe auta), czy można kupić i trzymać niezapięte w schowku czy trzeba zamontować? I po cholerę te niezapięte pasy są potrzebne?

Można było napisać "Zakaz zapinania pasów", ale kruwa nie, nie może być normalnie, logicznie i Pokaż całość