Droga lodowa na Bałtyku. Kierowcy mają obowiązek jazdy z niezapiętymi pasami
W niedzielę otwarto pierwszą w tym roku oficjalną drogę lodową dla samochodów przebiegającą między największymi estońskimi wyspami na Bałtyku Hiumą i Saremą - poinformowała Agencja Transportudarino
- #
- #
- #
- #
- 21
- Odpowiedz
Komentarze (21)
najlepsze
W tej pozycji kierowca będzie "spadał" wisząc na pasach, napinając je. To może znacznie utrudnić ich odpięcie.
To jak w Meksykańskiej dzielni Iztapalapa. Patrz pic rel.
Na pewno nie chodzi o względy bezpieczeństwa, bo wtedy pasażerowie też mieliby nakaz jazdy z niezapiętymi pasami.
I druga sprawa, co jeśli samochód nie ma pasów w wyposażeniu (np zabytkowe auta), czy można kupić i trzymać niezapięte w schowku czy trzeba zamontować? I po cholerę te niezapięte pasy są potrzebne?
Można było napisać "Zakaz zapinania pasów", ale kruwa nie, nie może być normalnie, logicznie i