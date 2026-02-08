Wykopki odkrywają prawo popytu i podaży. Zaraz pojawi się znalezisko z płomieniem z żądaniem interwencyjnego skupu zboża, bo rolnicy nie zarobili tyle ile powinni.



A tak na serio. Popyt krajowy od lat jest stabilny, a produkcja pszenicy wzrosła o ponad 50 procent od 2006 roku. Do tego zbiory w 2025 były bardzo dobre, plus rezerwy z poprzednich lat. Duże przedsiębiorstwa, które inwestują w infrastrukturę i mają możliwości eksportu sobie poradzą. Rolnicy małorolni, Pokaż całość