Sypać sól na chodniki czy nie sypać?
Sypać sól czy nie sypać? Oto jest pytanie, na które odpowiedź zna prof. Grzegorz Karwasz z Instytutu Fizyki UMK.486DX2
„tańsza jest wymiana obuwia niż koszt leczenia złamanego biodra.”
Nie dajmy sobie wmówić, że coś jest darmowe czy od państwa bo to jest z naszych ciężko wypracowanych składek.
@pilprzem: Nie zapominaj o graciarzach, bo przejazd klasykiem przez solno-śnieżno-wodną breję to wyrok dla blacharki.
Dlatego wolę odśnieżyć, a jak coś zostanie to posypać piaskiem.
Płacić socjal w zamian za odśnieżanie. Cieszę się, że mogłem pomóc.
@misiozaur: to się nazywa umowa o pracę.
@1337KiNG: Sam widzisz jak łatwo zlikwidować bezrobocie w tym kraju. Wystarczy przestać rozdawać cudze pieniądze za darmo