Trafiła do szpitala psychiatrycznego bo oskarżyła znanych o molestowanie
Film poświęcony Karen Mulder, supermodelce lat 90, która w 2001 roku była u szczytu popularności, gdy postanowiła wyjawić tajemnice branży modelingowej i z dnia na dzień zniknęła z przestrzeni publicznej. Oskarżała Księcia Andrzeja i innych mężczyzn.KubaGrom
A dlaczego jakiś stary dziad czy młody koleś powinien oczekiwać że należy mu się cokolwiek ekstra poza zleceniem z racji swojej pozycji?
@szmichal: Polsce.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosemary_Kennedy
Noż ulicznica. Nic więcej. Jak ktoś widział Nocny kowboy to wystarczy.
A tu: laski po trzy razy to oglądały ( VHS)
Normalnie popuszczają w majtki #pdk.
No już ten numer z białą limuzyną na koniec to porażka