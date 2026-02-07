"Skandal podczas ceremonii otwarcia. Rosyjscy kibice złamali zakaz"
"Choć Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 dopiero się rozpoczęły, Rosjanie zdążyli już złamać zasady ustalone przez organizatorów. Podczas ceremonii otwarcia rosyjscy kibice - mimo zakazu - wnieśli na trybuny flagę w barwach swojego kraju. Podczas zmagań we Włoszech wystąpi 13 rosyjskich sportowców..."paramedix
Komentarze (26)
Kolejnego "numeru" by nie było...Na cywilizowanych ludzi cywilizowane sposoby. Na dzicz tylko brutalność pomaga.
Żadnych "neutralnych" flag...