Spalić kościoły, połamać krzyże. Skandal na finale WOŚP w Jaśle
Do skandalicznej sytuacji miało dojść podczas 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaśle. Ze sceny jeden z zespołów nawoływał do palenia kościołów i łamania krzyży - podaje portal wirtualnejaslo.pl.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 106
- Odpowiedz
Komentarze (106)
najlepsze
To jest jak z tymi aktorami, którzy grają drani i później stare baby plują na nich w sklepach.
Moze to bylo:
Nasi wrogowie chcą palić kościoły i łamać krzyże 🤣
Dziwne ze pokazuja piosenkę od momentu "palić kościoły"
Komentarz usunięty przez autora
prawackim kucom niewychodzącym z domu mówię, że lokalne koncerty wośp to zawsze wydarzenia typu lokalny licealny zespół 17 latków gra swój pierwszy gig w życiu na