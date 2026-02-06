Przypadek mojego znajomego z tego miesiąca - przeszedł kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku, kupił sobie małą butelkę wody do samolotu (bo przecież swojej wnieść nie można) i naliczyli mu kaucję 0,50 zł! Przecież to jawna kradzież, w jaki sposób oni wyobrażają sobie odzyskanie kaucji po wylądowaniu w obcym kraju? Wozić niezgniecioną (!) pustą butelkę przez dwa tygodnie w swoim bagażu?