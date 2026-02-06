System kaucyjny w Polsce, czyli dlaczego nosimy powietrze w siatkach?
Miało być eko, a wyszedł logistyczny koszmar. Automaty nie działają, w sklepach kolejki, a my musimy targać niezgniecione butelki, które maszyna i tak miażdży. Dlaczego nie wykorzystano kodów QR na przytwierdzonych nakrętkach, żebyśmy mogli oddawać sprasowany plastik?oAutach_pl
Kaucję dali na puszki, które były zbierane bo mają wartość na złomie, a wykluczyli szkło jednorazowe, które jest tylko odpadem i porzucone zalega.
Już wcześniej najwięcej śmiecono małpkami (na osiedlu pod każdymi krzakami), a teraz kupujący browary w puszkach mogą przerzucić się na szkło bez kaucji... będzie zalegać obok małpek i nie zniknie jak puszki.
No nie ma wątpliwości, że ministerstwo sobie kpi.
Bo chodzi o to żeby ludzie nie oddawali. System kaucyjny jest finansowany między innymi z niezwróconych kaucji. Także jest nagradzany za to że nie działa.
@HabaHabaZutZut: W systemie kaucyjnym chodzi tylko i wyłącznie o zysk z niezwróconych kaucji. Butelkomaty i cała reszta to był koszt, który musiały ponieść zainteresowane firmy żeby to jakoś móc wytłumaczyć społeczeństwu.
Ludzie, ludzie. Nie róbcie k---y z logiki: AWS to była poprzedniczka PiSu. Poprzedniczka PO to UW.
@o0kizzle0o: chyba ty, mnie zmotywowalo zeby zamontowac filtr wody i oszczędzam setki pln miesiecznie, smieci tez wyrzucam mniej
No ale cały system jest opracowany tak, że operator (oczywiście zagraniczny) zarabia na tym, jak nie oddajesz butelki / puszki, bo kaucja idzie do niego, więc nie ma żadnego intreresu we wspomaganiu rozwoju tej idiotycznej sieci.
Wszystko to ślepo wdrażane stare rozwiązania z kilku państw zachodnich. Lobbing firm duńskich w rządzie PiS (korupcja?) 2023 a nic racjonalnego.
@Saeglopur: składałby
Jeśli faktycznie UE chce być eko to wystarczy ujednolicić rodzaje plastików do poszczególnych frakcji. Zakazać popularne tetrapaki. Zakazać etykiet typu wrap, które przeszkadzają w recyklingu. Promować recykling butelek PET zamiast karać klientów kaucjami i wyższymi opłatami za śmieci (firmy produkujące butelki powinny być zobowiązane do odbioru przynajmniej 50% tonażu produkcji i przetworzenia do nowych butelek).
Do tego całkowite skasowanie ustawy śmieciowej,