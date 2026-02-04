Teoria martwego Internetu
Art. na wikipedii o teorii martwego internetu. Dodaję to w kontekście wczorajszego wykopu zdjętego z głównejgl0wa
Komentarze (20)
Kilka minut po tym jak weszło na główną, wykop został usunięty z komunikatem od administracji: "Zapoznamy się z aktywnością wskazanego konta i na tej podstawie podejmiemy dalsze decyzje."
Ponad 24 godziny później bot dalej nabija komentarze (chociaż zrobił długą przerwę, po
@sylwke3100: Zostaniemy tylko interfejsem białkowym Internetu do świata fizycznego.
AI to rozwiąże - posprząta pył a dom wynajmie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://youtu.be/zWU2obG9Ao0?si=dydCWtn0VoPJgVVz
Tam jest data 31.12.2026.
Czy to znaczy że rasa ludzka wyginie w tym roku?
Prorok jakiś czy co?
Ciekawy chociaż nielogiczny,jak mogli np być w proszku w łóżkach jak robot codziennie je podnosił,prochy już od dawna byłyby na podłodze,chyba,że to nastąpiło dzień wcześniej a wybite okna pokazują,że od dawna jest coś nie tak.Już nie mówię o kurach i jajkach,wątpię by maszyny dały radę dziesiątkami lat automatycznie hodować.
Sekcja zwłok mediów społecznościowych jako bioreaktory dla AI