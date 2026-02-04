Jan Grabowski w FAZ: Nie tylko Niemcy winni Holokaustu
Antypolski publicysta Jan Grabowski krytykuje niemieckich naukowców, którzy nie stanęli w obronie atakowanego badacza. Nawołuje by częściej mówili, że nie tylko naziści odpowiadają za holocaust.eMWu12
Komentarze (47)
No i ma rację. Nie tylko jacyś naziści, byli też zwykli Niemcy.
@Basiura89: Żydzi też przyłożyli rękę do holocaustu, a później mordowali Polaków, będąc w szeregach NKWD?
DOSŁOWNIE KNUJE PRZECIWKO NAM!!